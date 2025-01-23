Новичок Серии А усилился вингером сборной Швеции

"Парма" объявила о подписании вингера "Антверпена" Якоба Ондрейки.

Длительность соглашения между сторонами неизвестна. По информации Transfermarkt, покупка 22-летнего футболиста обошлась итальянскому клубу в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ондрейка записал на свой счет 7 голов и 5 ассистов на клубном уровне. Также в активе Якоба один матч за сборную Швеции.

Сейчас "Парма" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.