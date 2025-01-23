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Новичок Серии А усилился вингером сборной Швеции
Может помочь удержаться в высшем дивизионе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Парма" объявила о подписании вингера "Антверпена" Якоба Ондрейки.
Длительность соглашения между сторонами неизвестна. По информации Transfermarkt, покупка 22-летнего футболиста обошлась итальянскому клубу в 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ондрейка записал на свой счет 7 голов и 5 ассистов на клубном уровне. Также в активе Якоба один матч за сборную Швеции.
Сейчас "Парма" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.
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Il comunicato ➡️ https://t.co/Krd5VMQrE9#WelcomeToParma #ForzaParma pic.twitter.com/ClSdrY9vpJ
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