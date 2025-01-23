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Милан продвигается в переговорах с Фейеноордом о подписании обидчика Баварии
Оба клуба обсуждают возможность трансфера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Милан" продвигается в переговорах с нидерландским "Фейеноордом" о нападающем, который недавно отметился дублем в ворота мюнхенской "Баварии" (3:0) в матче Лиги чемпионов.
Как сообщил журналист Руди Галетти, руководство "россонери" хочет подписать 23-летнего мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса. Переговоры между "Миланом" и "Фейеноордом" продолжаются положительно.
Ранее появлялась информация о том, что нидерландский клуб не намерен отпускать своего игрока за менее чем 50 миллионов евро, однако сейчас они готовы продать футболиста за минимум 35 миллионов евро.
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В этом сезоне Сантьяго Хименес забил 15 голов и отдал три ассиста в 18 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 37 миллионов евро.
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