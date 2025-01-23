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Дождались! Ювентус официально представил французского нападающего
Всё решено
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Итальянский "Ювентус" официально представил французского нападающего.
Коло Муани присоединился к итальянскому гранду на правах аренды из "ПСЖ". Аренда рассчитана на полгода.
"Ювентус" заплатил 1 млн за футболиста. Нападающий взял себе 20-й номер.
Randal Kolo Muani è un nuovo giocatore della Juventus ????????— JuventusFC (@juventusfc) January 23, 2025
Benvenuto in ⚪️⚫️!
На прошлой неделе Коло Муани прошёл медосмотр в "Ювентусе" и даже тренировался с клубом. "ПСЖ" не могли его отдать в аренду из-за долстижения лимита. Сегодня этот вопрос решён.
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В первой части сезона Коло Муани сыграл в 14-ти матчах за "ПСЖ", в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.
Контракт футболиста с парижским клубом действителен до 2028 года.
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