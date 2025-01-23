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Рома Довбика подписала защитника из Аякса
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" объявила о подписании контракта с правым защитником Девайном Ренчем из "Аякса".
Договор игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2029 года.
По информации СМИ, трансфер обошелся "Роме" в сумму чуть более 5 миллионов евро. Заработная плата футболиста будет составлять около 1,2 миллиона евро за сезон.
???? Benvenuto alla Roma, Devyne Rensch! ????????#ASRoma pic.twitter.com/kwnK9krUA2— AS Roma (@OfficialASRoma) January 23, 2025
Девайн в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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