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Рома Довбика подписала защитника из Аякса

Италия

Подтверждено

Рома Довбика подписала защитника из Аякса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" объявила о подписании контракта с правым защитником Девайном Ренчем из "Аякса".

Договор игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2029 года.

По информации СМИ, трансфер обошелся "Роме" в сумму чуть более 5 миллионов евро. Заработная плата футболиста будет составлять около 1,2 миллиона евро за сезон.

Девайн в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Roma
Опубликовал: Екатерина Власова
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