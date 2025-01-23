  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Трансфер защитника Милана в Галатасарай сорвался из-за травмы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансфер защитника Милана в Галатасарай сорвался из-за травмы

Италия

Футболист выбыл на 8 недель

Трансфер защитника Милана в Галатасарай сорвался из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трансфер правого защитника "Милана" Эмерсона Рояла в турецкий "Галатасарай" сорвался из-за травмы. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Бразильский футболист получил мышечное повреждение во время матча Лиги чемпионов против "Жироны". Роял выбыл из состава на 8 недель.

Поэтому переход Эмерсона в турецкого гранда сорван, несмотря на то, что все стороны почти договорились о контракте.

Роял в текущем сезоне сыграл 26 матчей - 1867 минут.

Читайте такжеМилан продвигается в переговорах с Фейеноордом о подписании обидчика Баварии
По теме
yellow-arrow
Рома Довбика подписала защитника из Аякса
yellow-arrow
Дождались! Ювентус официально представил французского нападающего
yellow-arrow
Милан продвигается в переговорах с Фейеноордом о подписании обидчика Баварии
Галатасарай (Стамбул) Милан Эмерсон Роял
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости