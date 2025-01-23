Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансфер защитника Милана в Галатасарай сорвался из-за травмы
Футболист выбыл на 8 недель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер правого защитника "Милана" Эмерсона Рояла в турецкий "Галатасарай" сорвался из-за травмы. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Бразильский футболист получил мышечное повреждение во время матча Лиги чемпионов против "Жироны". Роял выбыл из состава на 8 недель.
Поэтому переход Эмерсона в турецкого гранда сорван, несмотря на то, что все стороны почти договорились о контракте.
Роял в текущем сезоне сыграл 26 матчей - 1867 минут.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Ллапи 2:2. Киевляне умудрились потерять преимущество в два мяча
- Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
- 17-летний украинец попал в заявку команды Серии А на матч чемпионата
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000