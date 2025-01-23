Трансфер защитника Милана в Галатасарай сорвался из-за травмы

Трансфер правого защитника "Милана" Эмерсона Рояла в турецкий "Галатасарай" сорвался из-за травмы. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Бразильский футболист получил мышечное повреждение во время матча Лиги чемпионов против "Жироны". Роял выбыл из состава на 8 недель.

Поэтому переход Эмерсона в турецкого гранда сорван, несмотря на то, что все стороны почти договорились о контракте.

Роял в текущем сезоне сыграл 26 матчей - 1867 минут.