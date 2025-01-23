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Наполи готов предложить за вингера Боруссии Д 45-50 миллионов евро
Переговоры продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" хочет подписать левого вингера Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии".
Как пишет Фабрицио Романо, представители "Наполи" провели сегодня конструктивные переговоры с окружением 23-летнего футболиста. Но пока еще ничего не согласовано.
"Боруссия", со своей стороны, готова рассмотреть предложение о продаже Адейеми. Все будет зависеть от решения самого игрока.
"Наполи" готов предложить за Карима сумму в пределах 45-50 миллионов евро.
Добавим, что Адейеми в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 35 млн евро.
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