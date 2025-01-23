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Наполи готов предложить за вингера Боруссии Д 45-50 миллионов евро

Италия

Переговоры продолжаются

Наполи готов предложить за вингера Боруссии Д 45-50 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" хочет подписать левого вингера Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии".

Как пишет Фабрицио Романо, представители "Наполи" провели сегодня конструктивные переговоры с окружением 23-летнего футболиста. Но пока еще ничего не согласовано.

"Боруссия", со своей стороны, готова рассмотреть предложение о продаже Адейеми. Все будет зависеть от решения самого игрока.

"Наполи" готов предложить за Карима сумму в пределах 45-50 миллионов евро.

Добавим, что Адейеми в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 35 млн евро.

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Боруссия (Дортмунд) Наполи Карим Адейеми
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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