Наполи готов предложить за вингера Боруссии Д 45-50 миллионов евро

"Наполи" хочет подписать левого вингера Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии".

Как пишет Фабрицио Романо, представители "Наполи" провели сегодня конструктивные переговоры с окружением 23-летнего футболиста. Но пока еще ничего не согласовано.

"Боруссия", со своей стороны, готова рассмотреть предложение о продаже Адейеми. Все будет зависеть от решения самого игрока.

"Наполи" готов предложить за Карима сумму в пределах 45-50 миллионов евро.

Добавим, что Адейеми в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 35 млн евро.