Рома официально объявила о подписании голкипера Аталанты

Итальянская "Рома" официального объявила о подписании голкипера "Аталанты". На сайте "волков" говорится о том, что Пьерлуиджи Голлини присоединился к команде на полноценной основе. Он выбрал футболку с 95-м номером.

Опытный 29-летний вратарь подписал контракт до лета 2027 года. За его трансфер римляне заплатили около одного миллиона евро, согласно эксклюзи информации от Николо Скиры.

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Всего на счету Пьерлуиджи Голлини 139 матчей в Серии А. Итальянский кипер играл за ряд местных команд: "Верона", "Аталанта", "Фиорентина", "Наполи" и "Дженоа". Также Голлини выступал за английские "Тоттенхэм" и "Астон Виллу".