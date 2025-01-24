Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы из Италии и Испании интересуются нападающим Наполи
Футболист является старшим сыном легендарного Диего Симеоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы из Серии А и Ла Лиги активно интересуются нападающим "Наполи"
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, "Торино" и "Севилья" в последнее время интересуются ситуацией Джованни Симеоне в "Наполи". Оба клуба активно следят за игроком во время зимнего трансферного окна.
Напомним, что 29-летний Джованни Симеоне впервые присоединился к неаполитанцам в августе 2022 года на правах аренды. В начале сезона 2023/24 "партенопейцы" оформили его полноценный трансфер из "Вероны" за 12 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне аргентинский нападающий забил два гола и отдал две результативные передачи в 21 матче за "Наполи" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open-2025
- Поражение Довбика, победа Яремчука, ничья Динамо и несколько зимних трансферов. Главные новости за 23 января
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
- Яремчук отклонил предложение о переходе в клуб из Серии А
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?