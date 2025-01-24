Клубы из Италии и Испании интересуются нападающим Наполи

Клубы из Серии А и Ла Лиги активно интересуются нападающим "Наполи"

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, "Торино" и "Севилья" в последнее время интересуются ситуацией Джованни Симеоне в "Наполи". Оба клуба активно следят за игроком во время зимнего трансферного окна.

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Напомним, что 29-летний Джованни Симеоне впервые присоединился к неаполитанцам в августе 2022 года на правах аренды. В начале сезона 2023/24 "партенопейцы" оформили его полноценный трансфер из "Вероны" за 12 миллионов евро.

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В этом сезоне аргентинский нападающий забил два гола и отдал две результативные передачи в 21 матче за "Наполи" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.