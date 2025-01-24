Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болонья может усилить состав команды нападающим Милана
Конкуренцию итальянскому клубу могут составить клубы Саудовской Аравии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" может усилить атаку своей команды нападающим "Милана", который готов уйти из клуба этой зимой.
Согласно сообщению от журналиста Николо Скиры, 25-летний Самуэль Чуквуезе очень близок к тому, чтобы покинуть "Милан" в зимнее трансферное окно. "Болонья" и несколько клубов Саудовской Аравии проявили интерес к перспективному нигерийскому нападающему.
Ранее появлялась информация о том, что лондонский "Арсенал" рассматривает вариант с приглашением Чуквуезе в клуб из-за травмы Букайо Сака.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Самуэль Чуквуезе отметился тремя голами и одним ассистом в 22 матчах за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Александрия подпишет экс-защитника Динамо – Источник
- Черноморец покинул ключевой полузащитник
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
- Динамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?