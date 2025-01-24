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Уже официально. Милан арендовал ветерана Манчестер Сити
Уокер перешел в Серию А
AC Milan
"Милан" подписал контракт с правым защитником "Манчестер Сити" Кайлом Уокером.
Футболист перешел в итальянский гранд на правах аренды, но в договоре прописана опция выкупа игрока, которая не является обязательной.
Во время своего выступления за "россонери" Уокер решил носить футболку под номером 32.
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Where do I have to sign? ✍????#SempreMilan #DNACMilan pic.twitter.com/lX3If3XzGM— AC Milan (@acmilan) January 24, 2025
Добавим, что в Уокер присоединился к "горожанам" летом 2017 года из "Тоттенхэма" за 52 млн евро. Кайл в текущем сезоне сыграл 18 матчей - 1159 минут.
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