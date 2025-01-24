Уже официально. Милан арендовал ветерана Манчестер Сити

"Милан" подписал контракт с правым защитником "Манчестер Сити" Кайлом Уокером.

Футболист перешел в итальянский гранд на правах аренды, но в договоре прописана опция выкупа игрока, которая не является обязательной.

Во время своего выступления за "россонери" Уокер решил носить футболку под номером 32.

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Добавим, что в Уокер присоединился к "горожанам" летом 2017 года из "Тоттенхэма" за 52 млн евро. Кайл в текущем сезоне сыграл 18 матчей - 1159 минут.