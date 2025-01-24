  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. А как же Бущан? Саудовский Аль-Шабаб ищет голкипера в Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

А как же Бущан? Саудовский Аль-Шабаб ищет голкипера в Италии

Италия
Обновлено

Аль-Шабаб ищет голкипера

А как же Бущан? Саудовский Аль-Шабаб ищет голкипера в Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Шабаб" активно интересуется румынским голкипером "Интера" Йонуцом Раду, сообщает Sportitalia.

Читайте такжеПровел последний матч за Динамо? Бущан близок к переезду в Саудовскую Аравию

По данным источника, "Аль-Шабаб" собирается сделать предложение о трансфере румынского кипера и уже контактировал с руководством итальянского клуба.

Также отмечается, что саудовский клуб также запросил информацию по финскому киперу "Венеции" Ессе Йоронену, но фаворитом остается Раду.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в последнее время украинские СМИ активно пишут о возможности перехода в "Аль-Шабаб" голкипера "Динамо" Георгия Бущана, и что этот трансфер является чуть ли не решенным делом.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Торино прорывается в Топ-10
yellow-arrow
Уже официально. Милан арендовал ветерана Манчестер Сити
yellow-arrow
Лацио почти договорился о трансфере хавбека Челси
Георгий Бущан Динамо (Киев) Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sportitalia
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости