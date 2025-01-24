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А как же Бущан? Саудовский Аль-Шабаб ищет голкипера в Италии
Аль-Шабаб ищет голкипера
Getty Images / Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Шабаб" активно интересуется румынским голкипером "Интера" Йонуцом Раду, сообщает Sportitalia.
По данным источника, "Аль-Шабаб" собирается сделать предложение о трансфере румынского кипера и уже контактировал с руководством итальянского клуба.
Также отмечается, что саудовский клуб также запросил информацию по финскому киперу "Венеции" Ессе Йоронену, но фаворитом остается Раду.
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Напомним, что в последнее время украинские СМИ активно пишут о возможности перехода в "Аль-Шабаб" голкипера "Динамо" Георгия Бущана, и что этот трансфер является чуть ли не решенным делом.
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