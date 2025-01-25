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Серия А. Торино прорывается в Топ-10

Италия

"Кальяри" все еще не в зоне вылета

Серия А. Торино прорывается в Топ-10

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 22-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Кальяри" 2:0

Голы: Адамс 6, 61

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Серия А Торино Кальяри
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