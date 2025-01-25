Италия
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Серия А. Торино прорывается в Топ-10
"Кальяри" все еще не в зоне вылета
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 22-й тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Кальяри" 2:0
Голы: Адамс 6, 61
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