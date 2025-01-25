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Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Встреча грандов Серии А – смотреть онлайн трансляцию матча

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Говорят, что летом Антонио Конте страстно желал вернуться в "Ювентус", но боссы клуба не менее страстно желали не возвращать его. Прошлo чуть более половины сезона, и новая команда Конте - "Наполи" - возглавляет Серию А, а "Юве" даже не находится в зоне Лиги Чемпионов. Сегодня они встречаются в новом доме Антонио. Подтвердится ли ошибка боссов его старого?

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Чемпионат Италии, 22-й тур

25 января 2025. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" 19:00 "Ювентус"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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