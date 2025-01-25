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Приоритеты Милана на трансферном рынке изменились: клуб больше не ищет хавбека
Все из-за хороших новостей из лазарета
"Милан" сменил приоритеты на трансферном рынке. Об этом сообщает Николо Скира.
Для клуба главной целью является уже не подписание полузащитника. Причина тому – возвращение из лазарета Исмаэла Беннасера. "Россонери" очень довольны этой новостью.
Теперь "Милан" работает над трансфером нападающего – это основная цель до конца января.
В текущее трансферное окно "Россонери" оформили один переход: правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер стал футболистом миланцев на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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