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Приоритеты Милана на трансферном рынке изменились: клуб больше не ищет хавбека

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Приоритеты Милана на трансферном рынке изменились: клуб больше не ищет хавбека

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"Милан" сменил приоритеты на трансферном рынке. Об этом сообщает Николо Скира.

Для клуба главной целью является уже не подписание полузащитника. Причина тому – возвращение из лазарета Исмаэла Беннасера. "Россонери" очень довольны этой новостью.

Теперь "Милан" работает над трансфером нападающего – это основная цель до конца января.

В текущее трансферное окно "Россонери" оформили один переход: правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер стал футболистом миланцев на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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