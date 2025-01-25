Приоритеты Милана на трансферном рынке изменились: клуб больше не ищет хавбека

"Милан" сменил приоритеты на трансферном рынке. Об этом сообщает Николо Скира.

Для клуба главной целью является уже не подписание полузащитника. Причина тому – возвращение из лазарета Исмаэла Беннасера. "Россонери" очень довольны этой новостью.

Теперь "Милан" работает над трансфером нападающего – это основная цель до конца января.

В текущее трансферное окно "Россонери" оформили один переход: правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер стал футболистом миланцев на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.