Италия
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Три клуба из разных лиг заинтересовались Страхией Павловичем из Милана
Штутгарт, Лестер и Галатасарай
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт", "Лестер" и "Галатасарай" заинтересованы центральным защитником "Милана" Страхией Павловичем.
По имеющейся информации, эти три клуба хотят арендовать игрока у "Милана" с опцией выкупа. При этом "россонери" не хотят отдавать 23-летнего сербского игрока в аренду.
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Они хотят его полноценно продать и получить около 16-18 миллионов евро.
В этом сезоне он отличился 1 голом в 15 матчах за клуб в чемпионате Италии. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
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Источник:NicoSchira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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