Барселона продлила контракт с центральным полузащитником до 2030 года

Один из ключевых игроков "Барселоны" Педри продлит контракт с клубом.

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По имеющейся информации, старый контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2026, новый контракт с испанцем будет рассчитан до 2030 года.

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Отмечается, что очень скоро о продлении контракта будет заявлено официально. Пока же проходят встречи представителей клуба с агентом игрока.