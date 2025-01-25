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Барселона продлила контракт с центральным полузащитником до 2030 года
Пока устный договор
Barcelona Blaugranes
Один из ключевых игроков "Барселоны" Педри продлит контракт с клубом.
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По имеющейся информации, старый контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2026, новый контракт с испанцем будет рассчитан до 2030 года.
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Отмечается, что очень скоро о продлении контракта будет заявлено официально. Пока же проходят встречи представителей клуба с агентом игрока.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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