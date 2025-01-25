Игроки МЮ и Боруссии Д. Наполи определился с приоритетами на роль замены Кварацхелии

После продажи вингера Хвичи Кварацхелии в “Пари Сен-Жермен” итальянский “Наполи” находится в поисках замены грузину. Как сообщает Николо Скира, неаполитанцы уже определились с приоритетами.

В первую очередь, они попытаются подписать футболиста “Манчестер Юнайтед” Алехандро Гарначо. Если не получится оформить этот трансфер, то перейдут с планом на счет вингера "Боруссии" Дортмунд Кариму Адееме.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Италии закрывается 3 февраля.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Гарначо в 50 миллионов евро, а 23-летнего Адееми – в 35 млн евро.