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Игроки МЮ и Боруссии Д. Наполи определился с приоритетами на роль замены Кварацхелии

Италия

До конца трансферного окна совсем мало времени

Игроки МЮ и Боруссии Д. Наполи определился с приоритетами на роль замены Кварацхелии

Getty Images / Global Images Ukraine

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После продажи вингера Хвичи Кварацхелии в “Пари Сен-Жермен” итальянский “Наполи” находится в поисках замены грузину. Как сообщает Николо Скира, неаполитанцы уже определились с приоритетами.

В первую очередь, они попытаются подписать футболиста “Манчестер Юнайтед” Алехандро Гарначо. Если не получится оформить этот трансфер, то перейдут с планом на счет вингера "Боруссии" Дортмунд Кариму Адееме.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Италии закрывается 3 февраля.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Гарначо в 50 миллионов евро, а 23-летнего Адееми – в 35 млн евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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