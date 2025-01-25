  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конкурент Довбика? Рома заинтересовалась 18-миллионным нападающим
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурент Довбика? Рома заинтересовалась 18-миллионным нападающим

Италия

Уже начала работать в направлении трансфера

Конкурент Довбика? Рома заинтересовалась 18-миллионным нападающим

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" заинтересовалась нападающим "Удинезе" Лоренцо Луккой. Об этом сообщает Николо Скира.

Технический директор "Ромы" Флоран Гизольфи уже начал работу над этим переходом вместе со своими агентами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 18 миллионов евро. Его контракт с Удинезе действует до лета 2028 года.

Он присоединился к своей команде на полноценной основе прошлого июля. "Удинезе" заплатил "Пизе" восемь миллионов евро. До этого Лукка выступал за “черно-белых” на правах аренды.

В текущем сезоне нападающий оформил семь голов в 20 матчах Серии А. Также он забил два мяча в трех поединках Кубка Италии.

По теме
yellow-arrow
Игроки МЮ и Боруссии Д. Наполи определился с приоритетами на роль замены Кварацхелии
yellow-arrow
Барселона продлила контракт с центральным полузащитником до 2030 года
yellow-arrow
Три клуба из разных лиг заинтересовались Страхией Павловичем из Милана
Удинезе Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости