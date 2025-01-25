Конкурент Довбика? Рома заинтересовалась 18-миллионным нападающим

"Рома" заинтересовалась нападающим "Удинезе" Лоренцо Луккой. Об этом сообщает Николо Скира.

Технический директор "Ромы" Флоран Гизольфи уже начал работу над этим переходом вместе со своими агентами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 18 миллионов евро. Его контракт с Удинезе действует до лета 2028 года.

Он присоединился к своей команде на полноценной основе прошлого июля. "Удинезе" заплатил "Пизе" восемь миллионов евро. До этого Лукка выступал за “черно-белых” на правах аренды.

В текущем сезоне нападающий оформил семь голов в 20 матчах Серии А. Также он забил два мяча в трех поединках Кубка Италии.