Серия А. Типичная история - камбек Аталанты против Комо

Серия А. 22-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Аталанта" 1:2

Голы: Пас 30 - Ретеги 56, 70

"Комо": Бютез, Энгельхардт, Доссена, Кемпф (Белотти 74), А. Морено (Джек 26), Перроне (Какере 68), Да Кунья, Диао, Пас, Фадера, Стрефецца (Кутроне 68)

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини (Брешианини 56), Джимсити, Колашинац, Куадрадо (Руджери 55), Де Роон (Де Кетеларе 46), Эдерсон, Дзаппакоста (Белланова 46), Самарджич, Лукман (Толой 78), Ретеги

Предупреждения: Джек 66, Кутроне 90+2 - Лукман 51, Брешианини 88, Самарджич 90+1

Хорошо, что есть "Комо". "Аталанта" попала в серьезный кризис в лиге, набрав лишь три очка в четырех матчах. При этом Джан Пьеро Гасперини не предлагал никаких решений, заявляя, что играет команда хорошо, но просто не побеждает. Хотя, возможно, предложил, просто нам не рассказал. В Комо бергамцы играли плохо, но победили, устроив камбек.

Сам "Комо" в последнее время уверенно победил дома "Лечче", прямого конкурента в борьбе против вылета, а также середняка "Удинезе". Плюс еще и попил кровь у римлян - 2:0 дома над "Ромой", 1:1 в гостях у "Лацио". Попил дома и у ломбардийцев. Но уже второму сопернику из северного региона подряд позволил совершить кабек - "Милан", "Аталанта".

В первом тайме хозяева реально выносили гостей - 8:1 по ударам по воротам, 4:0 по ударам в створ. По-настоящему опасных моментов было мало, но по духу игры гол "Комо" заслужил. Фадера отобрал и прорвался слева, выложил прострел Пасу, а тот замкнул под перекладину. Поначалу свистнули офсайд, но ВАР поправил.

Во втором тайме гости начали работать. Выходило тяжело. Но в итоге Брешианини вышел на замену и быстро прострелил слева под удар Ретеги. Лукман забил из офсайда, но вскоре Брешианини вновь прострелил слева, вновь нашел Ретеги, а тот вновь положил в ворота. А далее голы обеих команд отменили - офсайд, игра рукой.

Девять голов и десять ассистов в сезоне в лиге замен "Аталанты". Также отмечаем 16 голов в лиге Ретеги - ее лучшего бомбардира. В целом же бергамцы на третьем месте, вернулись к оказыванию давления на двух лидеров. Ну а "Комо" на 13-ом. Место хорошее, по игре он вообще давно заслужил остаться в лиге. Но если будет терпеть такие поражения - может и вылететь.