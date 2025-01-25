Серия А. Наполи - Ювентус 2:1. Камбек команды Конте

Серия А. 22-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус" 2:1

Голы: Ангисса 57, Лукаку 69 (пен.) - Коло Муани 43

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Спинаццола, Лоботка (Гилмор 89), Ангисса, МакТоминей, Политано (Мадзокки 82), Лукаку (Симеоне 89), Нерес (Нгонг 90+1)



"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо (Савона 65), Гатти, Калулу, МакКенни, Локателли (Луис 74), К. Тюрам, Коопмейнерс, Н. Гонсалес (Консейсау 74), Коло Муани (Влахович 82), Йилдиз (Мбангула 65)

Предупреждения: Лоботка 72, Спинаццола 90+1 - Камбиазо 45, Коопмейнерс 90+4

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Антонио Конте против легендарной бывшей. К которой, как говорят, очень хотел вернуться летом, но получил жесткий отказ. Жалеют ли сейчас боссы "Ювентуса"? У них свой путь, но факт в том, что новая команда Конте лидирует в Серии А, а его бывшая даже не в зоне Лиги Чемпионов. И очный матч между ними подтвердил разницу.

"Ювентус" никак не может найти свою игру и, что важнее, свои результаты. Уже 16 ничьих в сезоне. Победа над "Миланом" в предыдущем туре с равным первым таймом и отличным вторым не стала прорывом. После нее состоялась очередная ничья, еще и очередная "нулевка" - в Брюгге в Лиге Чемпионов. А сегодня наступило и первое поражение в сезоне в лиге.

"Наполи" свою игру как раз нашел. Далеко не всегда яркую, уверенную. В предыдущем туре пришлось дважды возвращаться после пропущенного в каждом из таймов в гостях против "Аталанты". Но ведь удалось, удалось даже победить. Что принесло уверенность в себе. Сегодня вновь понадобился камбек. И он вновь был добыт.



Первый тайм был вязким, плотным. Такой и ожидался в матче этих команд. Было похоже на матч первого круга в Турине, который завершился 0:0. Хотя в дебюте Йилдиз прорвался справа, и Мерету пришлось спасать. Далее было не так опасно. Пока в раздевалку рикошет от удара Коопмейнерса не отскочил к новичку, дебютанту Коло Муани. Тот слета забил.

На второй тайм вышел совсем иной "Наполи". Выигравший тайм с 10:0 по ударам по воротам, 60:40 по владению мячом. Гордость взыграла. Ди Грегорио выцарапал удар головой Лукаку с линии ворот, большей частью за линией, навес Политано Ангисса замкнул головой четко, уже без помех вратаря.

Неаполитанцы продолжали давить. Пенальти не был назначен за руку Гатти, поскольку та все же находилась внизу. А вот за фол Локателли на МакТоминее - да. Лукаку реализовал 11-метровый, выйдя на девять голов и шесть ассистов в сезоне. 15 из 37-ми командных. Более сорока процентов.

В концовке забивать скорее должны были хозяева. От Луиса мяч чуть не отскочил в его ворота, МакКенни блокировал перед ними.

"Ювентус" терпит первое поражение в лиге в сезоне. Первое гостевое в сезоне во всех турнирах. Впрочем, должен был потерпеть такое давно, поскольку не играет на высоком уровне. У него и побед теперь лишь две в десяти последних матчах лиги. Интересно также, что потерял уже 17 очков в матчах, в которых вел в счете. Он остается пятым.

"Наполи" же переигрывает "Ювентус" дома в шестой раз подряд. Против всех в лиге одерживает седьмую победу подряд. Он остается первым. Большинство побед в серии против всех вышли сложными, четыре из них - с разницей в один мяч. Но ведь победы состоялись. Значит, характер присутствует. Чему, впрочем, никто не должен удивляться. Мы ведь знаем Конте.