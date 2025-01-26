Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома и Пауло Дибала договорились о продлении контракта. Сколько будет зарабатывать аргентинец?
Самый высокооплачиваемый игрок команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" достигла согласия по продлению контракта с одним из своих лидеров Пауло Дибалой. Об этом сообщает Николо Скира.
Стороны пришли к условиям, по которым активируется автоматическое продление контракта. Текущая сделка действовала до конца этого сезона. Теперь контракт будет действовать до лета 2026 года.
Зарплата аргентинца будет равна восьми миллионам евро в год. Это самая большая цифра среди всех игроков "Ромы".
Дибала выступает за римлян с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету пять голов и восемь ассистов в 24 матчах во всех турнирах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в восемь миллионов евро.
Популярное сейчас
- В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925
- Разгром от Борнмута Забарного, победа Миколенко, Арсенал разобрался без Зинченко, трансферы Русина и Крупского, бенефис Мбаппе. Главные новости за 25 января
- Официально. Русин перешел в хорватский гранд
- Уже официально. Милан арендовал ветерана Манчестер Сити
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?