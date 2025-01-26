Рома и Пауло Дибала договорились о продлении контракта. Сколько будет зарабатывать аргентинец?

"Рома" достигла согласия по продлению контракта с одним из своих лидеров Пауло Дибалой. Об этом сообщает Николо Скира.

Стороны пришли к условиям, по которым активируется автоматическое продление контракта. Текущая сделка действовала до конца этого сезона. Теперь контракт будет действовать до лета 2026 года.

Зарплата аргентинца будет равна восьми миллионам евро в год. Это самая большая цифра среди всех игроков "Ромы".

Дибала выступает за римлян с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету пять голов и восемь ассистов в 24 матчах во всех турнирах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в восемь миллионов евро.