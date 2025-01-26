Комо хочет договориться с Реалом по поводу игрока, на которого мадридцы до сих пор имеют право

Летом 2024 года хавбек мадридского "Реала" Нико Пас перешел в "Комо". Итальянский клуб заключил четырехлетний контракт с 19-летним аргентинцем.

Команде Сеска Фабрегаса нравится, как прогрессирует аргентинец, и они хотят получить полный контроль над бывшим игроком "Реала", ведь мадридский клуб имеет право вернуть Паса за 8-10 млн евро, а также получить 50% от суммы при следующем трансфере Нико.

В настоящее время руководство "Комо" обсуждает ситуацию с представителями "Реала". Итальянский клуб готов заплатить 15-20 миллионов евро, чтобы игрок полностью принадлежал "Комо".

Нико Пасс за этот сезон забил 4 гола в 20 матчах чемпионата Италии.