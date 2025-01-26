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Комо хочет договориться с Реалом по поводу игрока, на которого мадридцы до сих пор имеют право
Полностью их?
Getty Images/Global Images Ukraine
Летом 2024 года хавбек мадридского "Реала" Нико Пас перешел в "Комо". Итальянский клуб заключил четырехлетний контракт с 19-летним аргентинцем.
Команде Сеска Фабрегаса нравится, как прогрессирует аргентинец, и они хотят получить полный контроль над бывшим игроком "Реала", ведь мадридский клуб имеет право вернуть Паса за 8-10 млн евро, а также получить 50% от суммы при следующем трансфере Нико.
В настоящее время руководство "Комо" обсуждает ситуацию с представителями "Реала". Итальянский клуб готов заплатить 15-20 миллионов евро, чтобы игрок полностью принадлежал "Комо".
Нико Пасс за этот сезон забил 4 гола в 20 матчах чемпионата Италии.
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