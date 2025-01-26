  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Комо хочет договориться с Реалом по поводу игрока, на которого мадридцы до сих пор имеют право
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комо хочет договориться с Реалом по поводу игрока, на которого мадридцы до сих пор имеют право

Италия

Полностью их?

Комо хочет договориться с Реалом по поводу игрока, на которого мадридцы до сих пор имеют право

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом 2024 года хавбек мадридского "Реала" Нико Пас перешел в "Комо". Итальянский клуб заключил четырехлетний контракт с 19-летним аргентинцем.

Читайте такжеМбаппе оформляет хет-трик и приближается к главному бомбардиру Ла Лиги. Вальядолид – Реал Мадрид 0:3. Обзор матча

Команде Сеска Фабрегаса нравится, как прогрессирует аргентинец, и они хотят получить полный контроль над бывшим игроком "Реала", ведь мадридский клуб имеет право вернуть Паса за 8-10 млн евро, а также получить 50% от суммы при следующем трансфере Нико.

В настоящее время руководство "Комо" обсуждает ситуацию с представителями "Реала". Итальянский клуб готов заплатить 15-20 миллионов евро, чтобы игрок полностью принадлежал "Комо".

Нико Пасс за этот сезон забил 4 гола в 20 матчах чемпионата Италии.

По теме
yellow-arrow
Лацио - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.01.2025
yellow-arrow
Лечче – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Рома и Пауло Дибала договорились о продлении контракта. Сколько будет зарабатывать аргентинец?
Реал (Мадрид) Комо (Италия) Нико Пас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости