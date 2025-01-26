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Лечче – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Симоне Индзаги старается не отпускать "Наполи" в свободное плавание
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера Антонио Конте на его "Наполи" смогли обыграть "Ювентус" и прямо сейчас неаполитанцы опережают "Интер" на 6 очков, правда Индзаги и его команда имеют два матча в запасе.
Один из этих матчей — выезд к "Лечче", который борется за выживание в этом сезоне и не обещает какого-то невероятного сопротивления.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.
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Серия А. 22-й тур.
26 января. 19:00. Лечче. "Виа дель Маре"
Главный судья: Лука Маринелли (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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