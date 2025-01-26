Лечче – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Вчера Антонио Конте на его "Наполи" смогли обыграть "Ювентус" и прямо сейчас неаполитанцы опережают "Интер" на 6 очков, правда Индзаги и его команда имеют два матча в запасе.

Один из этих матчей — выезд к "Лечче", который борется за выживание в этом сезоне и не обещает какого-то невероятного сопротивления.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Серия А. 22-й тур.

26 января. 19:00. Лечче. "Виа дель Маре"

Главный судья: Лука Маринелли (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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