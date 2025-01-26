Главный тренер Наполи назвал виновных в переходе Хвичи Кварацхелии в ПСЖ

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился своими мыслями по поводу перехода Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".

"Мы можем только пожелать Кварацхелии и его семье всего наилучшего. Он сделал свой выбор, мне просто не понравилось, что его агенты долго вели переговоры с "ПСЖ". Мы идем дальше, никто не является незаменимым", — сказал Конте на пресс-конференции после игры против "Ювентуса".