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Главный тренер Наполи назвал виновных в переходе Хвичи Кварацхелии в ПСЖ

Италия
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Крайние стали агенты

Главный тренер Наполи назвал виновных в переходе Хвичи Кварацхелии в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился своими мыслями по поводу перехода Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".

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"Мы можем только пожелать Кварацхелии и его семье всего наилучшего. Он сделал свой выбор, мне просто не понравилось, что его агенты долго вели переговоры с "ПСЖ". Мы идем дальше, никто не является незаменимым", — сказал Конте на пресс-конференции после игры против "Ювентуса".

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Антонио Конте Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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