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Дженоа договорился о переходе голкипера из Румынии
Будет обмен
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Дженоа" оформил переход швейцарского голкипера бухарестского "Рапида" Бенджамина Зигриста. Об этом сообщает Николо Скира.
В противоположном направлении поедет австриец Франц Штольц. Оба медосмотра и подписание контрактов состоятся в течение следующих двух суток.
В этом сезоне Зигрист провел 13 матчей за "Рапид", в которых пропустил 10 голов. Пять раз он оставлял свои ворота на замке. В то же время Штольц не сыграл ни одного матча за “Дженоа” с момента своего перехода в 2024 году. Австриец всего несколько раз попадал в заявку команды.
Отметим, что основным голкипером генуэзцев является Никола Леали, хотя сезон в роли первого номера начинал Пьерлуиджи Голлини.
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