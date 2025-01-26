Дженоа договорился о переходе голкипера из Румынии

Итальянский "Дженоа" оформил переход швейцарского голкипера бухарестского "Рапида" Бенджамина Зигриста. Об этом сообщает Николо Скира.

В противоположном направлении поедет австриец Франц Штольц. Оба медосмотра и подписание контрактов состоятся в течение следующих двух суток.

В этом сезоне Зигрист провел 13 матчей за "Рапид", в которых пропустил 10 голов. Пять раз он оставлял свои ворота на замке. В то же время Штольц не сыграл ни одного матча за “Дженоа” с момента своего перехода в 2024 году. Австриец всего несколько раз попадал в заявку команды.

Отметим, что основным голкипером генуэзцев является Никола Леали, хотя сезон в роли первого номера начинал Пьерлуиджи Голлини.