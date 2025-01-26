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Довбик против соседа по таблице. Удинезе – Рома: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А
Битва за шесть очков
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 22 тура чемпионата Италии "Рома" приедет в гости в "Удинезе". Это будет встреча соседей в турнирной таблице.
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Команды идут совсем рядом на расстоянии одного очка: римляне занимают девятое место, а их сегодняшний соперник – десятое. Хотя в первом круге "Рома" разгромила "Удинезе" со счетом 3:0. Среди них забивал и Артем Довбик.
Чемпионат Италии, 22 тур
26 января, 16:00. "Стадио Фриули" (Удине)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Удінезе - РомаСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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