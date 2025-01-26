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Довбик против соседа по таблице. Удинезе – Рома: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Битва за шесть очков

Довбик против соседа по таблице. Удинезе – Рома: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке 22 тура чемпионата Италии "Рома" приедет в гости в "Удинезе". Это будет встреча соседей в турнирной таблице.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Команды идут совсем рядом на расстоянии одного очка: римляне занимают девятое место, а их сегодняшний соперник – десятое. Хотя в первом круге "Рома" разгромила "Удинезе" со счетом 3:0. Среди них забивал и Артем Довбик.

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Чемпионат Италии, 22 тур

26 января, 16:00. "Стадио Фриули" (Удине)

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Трансляція матчу Удінезе - Рома
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Удинезе Артем Довбик Рома (Италия) смотреть футбол онлайн
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