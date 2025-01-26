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"Не уверен": президент Милана прокомментировал усиление важной позиции в январе
Пока карты не на стороне клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент “Милана” Паоло Скарони прокомментировал, успеет ли клуб оформить запланированные переходы к концу трансферного окна.
“Январское трансферное окно всегда сложно. Я не уверен, что мы сможем получить усиление в атаке в январе”, – сказал Скарони в комментарии DAZN.
Недавно стало известно, что основной целью “Милана” на текущее трансферное окно стало усиление атакующего звена. Ранее для клуба также было важно приглашение полузащитника, однако Беннасер вовремя вышел из лазарета.
В этом январе "Милан" оформил лишь один переход: подписал на правах аренды Кайла Уокера из "Ман Сити".
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