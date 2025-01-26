Ключевой футболист Милана пропустит дерби против Интера

Прямо сейчас в рамках 22 тура "Милан" играет против "Пармы". В конце первого тайма хавбек "россонери" Юссуф Фофана получил желтую карточку.

Француз грубо сфолил в центре поля, за что на 43-й минуте увидел перед собой предупреждение.

Это пятая желтая карточка для Фофана в текущем розыгрыше чемпионата. Поэтому он пропустит поединок следующего, 23 тура Серии А. Там "Милан" сыграет против "Интера".

Миланское дерби состоится 2 февраля. "Россонери" будут номинальными хозяевами противостояния. Добавим, что в предыдущих двух матчах между командами сильнее был именно "Милан".

Фофана – основной полузащитник "Милана". Он выходил в старте 90% встреч Серии А.