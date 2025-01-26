Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой футболист Милана пропустит дерби против Интера
Перебрал с предупреждениями
Getty Images/Global Images Ukraine
Прямо сейчас в рамках 22 тура "Милан" играет против "Пармы". В конце первого тайма хавбек "россонери" Юссуф Фофана получил желтую карточку.
Француз грубо сфолил в центре поля, за что на 43-й минуте увидел перед собой предупреждение.
Это пятая желтая карточка для Фофана в текущем розыгрыше чемпионата. Поэтому он пропустит поединок следующего, 23 тура Серии А. Там "Милан" сыграет против "Интера".
Миланское дерби состоится 2 февраля. "Россонери" будут номинальными хозяевами противостояния. Добавим, что в предыдущих двух матчах между командами сильнее был именно "Милан".
Фофана – основной полузащитник "Милана". Он выходил в старте 90% встреч Серии А.
Популярное сейчас
- Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне
- В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925
- Разгром от Борнмута Забарного, победа Миколенко, Арсенал разобрался без Зинченко, трансферы Русина и Крупского, бенефис Мбаппе. Главные новости за 25 января
- Главный тренер Наполи назвал виновных в переходе Хвичи Кварацхелии в ПСЖ
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело