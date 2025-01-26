Серия А. Милан - Парма 3:2. Так есть характер или нет?

Серия А. 22-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Парма" 3:2

Голы: Пулишич 38 (пен.), Рейндерс 90+2, Чуквуэзе 90+5 - Канчелльери 24, Дельпрато 80

"Милан": Маньян, Калабрия (Йович 77), Габбия, Павлович, Эрнандес (Бартезаги 46), Муса, Фофана (Чуквуэзе 57), Рейндерс, Пулишич, Мората (Абрахам 57), Леау (Беннасер 46)

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Вольякко, Валенти, Валери, Эрнани (Д. Камара 70), Сом, Ман (Алмквист 69), Канчелльери (Эно 83), Михайла (Ловик 77), Джурич (Мохамед 70)

Предупреждения: Павлович 12, Фофана 43 - Вольякко 33, Сом 37, Дельпрато 46, Мохамед 74, Эно 85

Главный арбитр: Розарио Абиссо

В семи матчах под руководством Сержиу Консейсау во всех турнирах "Милан" совершил уже четыре камбека. Два из них - с помощью голов после 89-ой минуты. Сегодня целых два было забито в такое время, превратив поражение в победу. Казалось, что после домашних ничьих против "Дженоа" и "Кальяри" очередной аутсайдер устоит против "россонери" на "Сан Сиро", но вышло иначе.

Все шло к поражению, которое выглядело заслуженным, логичным, исходя из динамики развития событий, настроения в клубе, игры команды. Консейсау постоянно обвиняет ее в отсутствии голода, мотивации, желания играть и побеждать. Обвиняет совершенно справедливо. Как обвинял и Паулу Фонсека. Но, в отличие от Фонсеки, новому тренеру удается выцарапывать победы.

Удается далеко не всегда. В предыдущих четырех турах лиги "Милан" победил лишь однажды, в предыдущих семи - дважды, в предыдущих десяти - трижды. В предыдущем туре он развалился против "Ювентуса" во втором тайме. А после этого уныло, некрасиво победил дома "Жирону" в Лиге Чемпионов (1:0). Но все же победы как-нибудь собирает, пусть и незаслуженные.

Сегодня "Милан" отыграл свой типичный первый тайм - крайне ленивый, апатичный, безразличный, со всего пятью ударами по воротам и даже почти без преимущества по владению мячом. Вновь будто не хотел играть в футбол. Не попадал по мячу в центре штрафной, игроки врезались друг в друга. Леау пробивал выше из хорошей позиции.

В итоге "Парма", победившая "Милан" в первом круге, еще и забила. Эрнандес подскользнулся во время контратаки. Встать успел, но Канчелльери все равно раскрутил его и закрутил левой ногой в дальний угол. На это удалось ответить. Но лишь благодаря подарку от соперника. Сузуки, выбивая банальный мяч, просто толкнул обеими руками Павловича. Пулишич реализовал пенальти.

В самой концовке Сузуки вытащил удар Рейндерса с острого угла, но вердикта Консейсау это не изменило - Леау и Эрнандес отправились на скамью запасных, как было и у Фонсеки. Впрочем, это не помогло. Второй тайм "россонери" проводили все так же лениво. Иногда выдавали короткие отрезки давления, но в итоге вновь засыпали.

Эрнани издали пробил чуть неточно, Рейндерс также издали бил низом, но Сузуки отбил. Маньян спас на выходе от гола гостей в контратаке. Спас и в другой после "стенки" и выхода на него Камара, но мяч отскочил в сторону, а там первым успел Дельпрато. Павлович сравнял счет на 87-ой минуте ударом головой, но из офсайда.

Лишь в самой концовке "Милан" наконец-то проснулся, разозлился. И времени и злости ему хватило для того, чтобы вырвать победу. Муса отлично выложил вразрез по правой стороне, а Рейндерс низом пробил. Два опорника создали гол. В бардаке в штрафной Павлович пытался пробить, вышел ассист на Чуквуэзе, и тот все же сумел затолкать в упор.

Очень важная победа "Милана" за неделю до дерби против "Интера" и за три дня до решающего тура Основного раунда Лиги Чемпионов. Перезапустит ли она сезон в лиге, высвободит ли команду наконец-то, заставит ли играть с желанием? Неизвестно. Но еще не поздно. Благодаря этим трем очкам до четвертого места пять очков, до пятого, которое может стать лигочемпионским - три.

"Парма" же остается с пятью очками в восьми последних матчах лиги. Потому и лишь в одном очке над зоной вылета. Может оказаться там по итогам тура.