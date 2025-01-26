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Милан хочет дожать Фейеноорд улучшенным предложением по покупке форварда

Италия

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Милан хочет дожать Фейеноорд улучшенным предложением по покупке форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" планирует снова обратиться к "Фейеноорду" с улучшенным предложением относительно мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Нидерландский клуб хочет получить 40 миллионов евро. "Милан" не готов отдавать такую ​​сумму. Ранее "россонери" предлагали 30 миллионов евро.

Однако на следующей неделе итальянцы обратятся с новым предложением. В этот раз она будет равна 33-34 млн евро.

"Милан" уже договорился о личных условиях контракта с Хименесом. Потенциальный контракт может быть заключен продолжительностью на 4 года с зарплатой 2,5 млн евро в сезон.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в 37 млн евро. Его контракт с "Фейенордом" действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне Хименес оформил 18 результативных действий (15+3) в 18 матчах во всех турнирах. В том числе забил четыре гола и отдал один ассист в четырех поединках Лиги чемпионов.

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Источник:
Calciomercato.com
Опубликовал: Максим Кучер
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