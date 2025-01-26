Впервые в истории Серии А. Милан отыгрался после 90-й минуты

"Милан" отыгрался после 90-й минуты впервые в истории Серии А.

Столичный клуб к 90-й минуте проигрывал "Парме" со счётом 1:2. Ещё на 88-й минуте судьи отменили гол Павловича из-за офсайда.

Но "Милан" отыгрался. На второй компенсированной минуте Тиджани Рейндерс сравнял счёт, а на 90+5-й минуте Чуквуезе забил победный мяч.

По информации Opta, это произошло впервые в истории Серии А.

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В турнирной таблице "Милан" занимает шестое место с 34-мя очками. "Парма" - 17-я с 20-ю баллами.