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Впервые в истории Серии А. Милан отыгрался после 90-й минуты
Матч с интригой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" отыгрался после 90-й минуты впервые в истории Серии А.
Столичный клуб к 90-й минуте проигрывал "Парме" со счётом 1:2. Ещё на 88-й минуте судьи отменили гол Павловича из-за офсайда.
Но "Милан" отыгрался. На второй компенсированной минуте Тиджани Рейндерс сравнял счёт, а на 90+5-й минуте Чуквуезе забил победный мяч.
По информации Opta, это произошло впервые в истории Серии А.
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В турнирной таблице "Милан" занимает шестое место с 34-мя очками. "Парма" - 17-я с 20-ю баллами.
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