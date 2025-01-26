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Серия А. Удинезе - Рома 1:2. Пенальти Довбика завершает ужасные серии

Италия

Долгожданная гостевая победа там же, где состоялась предыдущая

Серия А. Удинезе - Рома 1:2. Пенальти Довбика завершает ужасные серии

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 22-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Рома" 1:2

Голы: Лукка 38 - Лоренцо Пеллегрини 50 (пен.), Довбик 64 (пен.)

"Удинезе": Сава, Туре (Кабаселе 7), Т. Кристенсен, Бийол, Модесто (А. Санчес 77), Карлстрем (Атта 65), Ловрич (Элленкамп 66), Пайеро (Пафунди 77), Земура, Товен, Лукка

"Рома": Свилар, Челик (Шомуродов 46), Манчини, Ндика, Ренш (Залевски 58), М. Коне, Писилли, Анхелиньо, Бальданци (Эль-Шаарави 58), Лоренцо Пеллегрини (Кристанте 81), Довбик (Дибала 81)

Предупреждения: Карлстрем 52, Атта 80 - Челик 21, Лоренцо Пеллегрини 37

Главный арбитр: Симоне Соцца

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