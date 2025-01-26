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Впервые за 18 лет. Рома победила в Серии А благодаря двум пенальти

Италия

Необычно

Впервые за 18 лет. Рома победила в Серии А благодаря двум пенальти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома", в которой играет украинец Артём Довбик, победила в Серии А благодаря двум пенальти.

В матче против "Удинезе", римский клуб сначала отыгрался, а после и победил благодаря двум пенальти.

Последний раз такое было в декабре 2006 года, когда "Рома" в домашнем матче обыграла "Аталанту". На 20-й минуте счёт открыл Дзампанья. Во втором тайме "Рома" благодаря дублю Фернандо Торреса отыгралась и победила в матче.

Против "Удинезе" 11-метровые реализовали Лоренцо Пеллегрини и Артём Довбик.

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"Рома" в турнирной таблице занимает 9-е место, набрав 30 баллов в 22-х матчах.

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Серия А Рома (Италия)
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Источник:
OptaPaolo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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