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Впервые за 18 лет. Рома победила в Серии А благодаря двум пенальти
Необычно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома", в которой играет украинец Артём Довбик, победила в Серии А благодаря двум пенальти.
В матче против "Удинезе", римский клуб сначала отыгрался, а после и победил благодаря двум пенальти.
Последний раз такое было в декабре 2006 года, когда "Рома" в домашнем матче обыграла "Аталанту". На 20-й минуте счёт открыл Дзампанья. Во втором тайме "Рома" благодаря дублю Фернандо Торреса отыгралась и победила в матче.
Против "Удинезе" 11-метровые реализовали Лоренцо Пеллегрини и Артём Довбик.
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"Рома" в турнирной таблице занимает 9-е место, набрав 30 баллов в 22-х матчах.
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