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Два пенальти и волевая победа волков. Удинезе – Рома 1:2. Обзор матча

Италия

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Два пенальти и волевая победа волков. Удинезе – Рома 1:2. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом тайме фриульцы вышли вперед, реализовав один из считанных моментов. После перерыва подопечные Раньери значительно прибавили в атаке и нанесли 11 ударов. Но столичная команда оформила камбек благодаря пенальти.

"Зебры" занимают 11-ю строчку (26 баллов). 1 февраля "черно-белые" будут принимать "Венецию". "Капитолини" остаются на 9-м месте (30 очков). В следующей встрече коллектив будет ждать дома "Наполи".

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Смотрите обзор матча 22 тура чемпионата Италии

Удине. Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Удинезе – Рома 1:2

Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (п), Довбик, 64 (п)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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