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Два пенальти и волевая победа волков. Удинезе – Рома 1:2. Обзор матча
Джаллоросси приближаются к зоне еврокубков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме фриульцы вышли вперед, реализовав один из считанных моментов. После перерыва подопечные Раньери значительно прибавили в атаке и нанесли 11 ударов. Но столичная команда оформила камбек благодаря пенальти.
"Зебры" занимают 11-ю строчку (26 баллов). 1 февраля "черно-белые" будут принимать "Венецию". "Капитолини" остаются на 9-м месте (30 очков). В следующей встрече коллектив будет ждать дома "Наполи".
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Смотрите обзор матча 22 тура чемпионата Италии
Удине. Bluenergy Stadium – Stadio Friuli
Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (п), Довбик, 64 (п)
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