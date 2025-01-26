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Нападающий Брентфорда стал рекордсменом по количеству голевых передач в АПЛ за клуб
Приближается к своему соотечественнику
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Брентфорда" стал рекордсменом по количеству голевых передач в АПЛ за клуб.
В матче против "Кристал Пэлас" Миккель Дамсгаард сделал голевую передачу, которая стала для него восьмой. Также она стала рекордной в клубе в соревновании.
По словам Opta, единственный датский игрок, сделавший больше голевых передач за одну кампанию в чемпионате Англии – Кристиан Эриксен.
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Напомним, что "Брентфорд" обыграл "Кристал Пэлас" на выезде со счётом 2:1. Голами отметились Мбемо с пенальти и Шаде.
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