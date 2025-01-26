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Серия А. Мощное послание Интера Наполи и Милану

Италия

Разгромная победа "нерадзурри" в Лечче

Серия А. Мощное послание Интера Наполи и Милану

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 22-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Интер" 0:4

Голы: Фраттези 6, Лаутаро Мартинес 39, Думфриз 57, Тареми 61 (пен.)

"Лечче": Фальконе, Жилбер, Баширотто, Жан, Доргу, Пьерре (Каба 72), Кулибали (Рамадани 46), Хельгасон, Пьеротти, Крстович (Бурнете 86), Моренте (Карлссон 83)

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай (Биссек 46), А. Бастони, Думфриз (Бьюкенен 62), Фраттези (Асслани 75), Зелински, Мхитарян (Барелла 58), Аугусто, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес (Тареми 59)

Предупреждения: Де Фрай 16, Тареми 82

Главный арбитр: Ливио Маринелли

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