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Индзаги быстрее всех выиграл 200 матчей в Серии А как тренер
Руководство клуба может быть довольно своим выбором
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 22-м туре итальянского первенства "Интер" разгромил в гостях "Лечче" (4:0). Для Симоне Индзаги это была 200-я победа во главе команд Серии А в 332 играх. Он опередил показатель Массимилиано Аллегри, которому понадобилось на 6 матчей больше для этого достижения.
С апреля 2016 года по май 2021 года специалист работал в "Лацио", а после этого стал главным тренером миланского гранда. Виктория над "Лечче" также стала юбилейной в его карьере с учетом всех соревнований (260).
Индзаги выиграл за 9 лет 3 Кубка Италии, 5 Суперкубков страны и чемпионство 2023/24.
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