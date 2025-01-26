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Главный тренер Милана едва не подрался с игроком после матча с Пармой

Италия
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Пришлось разнимать

Главный тренер Милана едва не подрался с игроком после матча с Пармой

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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После финального свистка в матче 22-го тура Серии А "Милан" - "Парма" (3:2) главный тренер "россонери" Сержиу Консейсао и защитник Давиде Калабрия вступили в открытый конфликт.

Коуч подбежал к футболисту и начал к нему что-то кричать, а затем толкнул в грудь. Далее представители "Милана" начали растаскивать участников конфликта.

Калабрия отыграл в матче 77 минут, после чего был заменен. Футболист выразил свое недовольство заменой, бросив бутылку и ударив по скамейке.

По информации Gazzetta dello Sport, одной из причин конфликта является посещенный Калабрией концерт рэпера Лацци. Он побывал там за 2 дня до матча вместе с Эрнандесом, Лофтусом-Чиком и Камардой, таким образом нарушив дисциплину.

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Сержиу Консейсау Милан Давиде Калабрия
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Источник:
www.gazzetta.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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