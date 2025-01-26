Главный тренер Милана едва не подрался с игроком после матча с Пармой

После финального свистка в матче 22-го тура Серии А "Милан" - "Парма" (3:2) главный тренер "россонери" Сержиу Консейсао и защитник Давиде Калабрия вступили в открытый конфликт.

Коуч подбежал к футболисту и начал к нему что-то кричать, а затем толкнул в грудь. Далее представители "Милана" начали растаскивать участников конфликта.

Dispute between Calabria and Conceiçao on the pitch at the final whistle, separated by staff and teammates !!pic.twitter.com/e6KtNAZCyf — Milan Posts (@MilanPosts) January 26, 2025

Калабрия отыграл в матче 77 минут, после чего был заменен. Футболист выразил свое недовольство заменой, бросив бутылку и ударив по скамейке.

По информации Gazzetta dello Sport, одной из причин конфликта является посещенный Калабрией концерт рэпера Лацци. Он побывал там за 2 дня до матча вместе с Эрнандесом, Лофтусом-Чиком и Камардой, таким образом нарушив дисциплину.