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Главный тренер Милана едва не подрался с игроком после матча с Пармой
Пришлось разнимать
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
После финального свистка в матче 22-го тура Серии А "Милан" - "Парма" (3:2) главный тренер "россонери" Сержиу Консейсао и защитник Давиде Калабрия вступили в открытый конфликт.
Коуч подбежал к футболисту и начал к нему что-то кричать, а затем толкнул в грудь. Далее представители "Милана" начали растаскивать участников конфликта.
Dispute between Calabria and Conceiçao on the pitch at the final whistle, separated by staff and teammates !!pic.twitter.com/e6KtNAZCyf— Milan Posts (@MilanPosts) January 26, 2025
Калабрия отыграл в матче 77 минут, после чего был заменен. Футболист выразил свое недовольство заменой, бросив бутылку и ударив по скамейке.
По информации Gazzetta dello Sport, одной из причин конфликта является посещенный Калабрией концерт рэпера Лацци. Он побывал там за 2 дня до матча вместе с Эрнандесом, Лофтусом-Чиком и Камардой, таким образом нарушив дисциплину.
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