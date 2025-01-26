Консейсау и Калабрия прокомментировали свой конфликт

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал стычку с защитником Давиде Калабрией после матча с "Пармой" (3:2).

"Было немного лишнего адреналина. Я обсуждал с Калабрией игровую ситуацию, и, по моему мнению, было сказано слишком много слов. Все футболисты для меня важны, как семья. Если мой сын плохо себя ведет, я ему об этом говорю. Так же и здесь. Никакого лицемерия: мы разговаривали по-мужски. Да, это было некрасиво, но это нормально в футболе. Мы же не в церкви", - сказал Консейсау.

Оборонец "Милана" Давиде Калабрия также высказался о данном инциденте, сбросив все на недоразумение.

"Я бы сказал, между нами произошло недоразумение. Мы выяснили, что не поняли друг друга, а потом все уладили. Это не впервые случается в футболе. Я извиняюсь, это было некрасиво. Самое главное - это команда и то, что мы переломили ход игры. Это также дало нам толчок", - сказал Калабрия.

Калабрия отыграл в матче с "Пармой" 77 минут, после чего был заменен. Читайте подробнее об инциденте между тренером и игроком в другом материале.