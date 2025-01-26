Серия А. Лацио - Фиорентина 1:2. Фиалки спасают тренера и самих себя

Серия А. 22-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фиорентина" 1:2

Голы: Марушич 90+2 - Адли 11, Бельтран 17

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини (Хюсай 65), Деле-Баширу (Ровелла 46), Гендузи, Исаксен (Педро 46), Диа (Нослин 81), Дзакканьи, Кастельянос

"Фиорентина": Де Хеа, Додо (Паризи 77), Понграчич, Раньери, Гозенс, Адли (Комуццо 63), Мандрагора, Гудмундссон (Соттил 77), Фолоруншо (Ричардсон 86), Бельтран, Кен

Предупреждения: Педро 90 - Адли 63, Додо 70, Мандрагора 81

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Сразу после восьми побед в лиге подряд "Фиорентина" не выиграла в шести матчах подряд, проиграв четыре из них. В частности, проиграла последней команде лиги, сыграла лишь вничью дома с "Торино", игравшим вдесятером с 33-ей минуты. Еще и говорили о ссоре главного тренера Раффаэле Палладино со спортивным директором Даниэле Праде. То есть "фиалки" попали в полноценный кризис.

Из этого кризиса они сумели сегодня выбраться почетной победой в гостях у четвертой команды лиги. Борясь отчаянно за Палладино и за самих себя и подтверждая слова своего Генерального директора Алессандро Феррари о сплоченности, единстве, желании реабилитироваться и полной поддержке тренера. Они замечательно поборолись и восстановили свою честь.

Насколько сенсационная эта победа? На самом деле менее, чем кажется. Да, "Лацио" выиграл два предыдущих матча во всех турнирах в блестящем стиле, забив по три мяча в каждом, но прямо перед этим не переиграл дома новичка Серии А "Комо", а прямо перед этим проиграл дерби. В середине декабря влетал "Интеру" дома со счетом 0:6. Еще и травмы и занятость в Лиге Европы мешали.

"Фиорентина" выиграла третий очный матч подряд, и с тем же счетом - 2:1. Правда, в Риме выиграла впервые после шести поражений и двух ничьих в восьми матчах. Оба матча в сезоне против "Лацио" выиграла впервые с сезона 2012/13. Причем в первом круге пришлось устраивать камбек с помощью двух пенальти, в том числе на 90-ой минуте. На этот раз драмы также хватало.

Начался матч равно и ярко, энергичными атаками обеих команд. Но забивала лишь одна. Марушич заснул, потерял мяч, Гозенс прострелил слева, а Адли слета замкнул. Вскоре длинный мяч нашел Фолоруншо, тот отдал Додо, бразилец избежал подката защитника и прострелил на Бельтрана.

После второго гола "Лацио" сел у ворот "Фиорентины" и не отпускал. Статистика владения мячом в этом отрезке - 74:26, ударов по воротам - 20:3. Но ведь в створ попали всего три и уже ближе к концовке матча. В первом же тайме мячи не доставали, Деле-Баширу с очень хорошей позиции пробивал плохо. А Гудмундссон ответил, развернувшись и попав слета в стойку.

Во втором тайме страсти, кипевшие и в первом, уж вовсе слетели с катушек. Как всегда в матчах между этими командами. В восьми предыдущих очных были показаны 50 желтых карточек. Сегодня - еще девять, считая скамьи запасных. И три красные в трех разных эпизодах. Ссоры, стычки, протесты, выбегания запасных на поле.

На поле же "Лацио" долго не мог ничего создать. Создал с фола на вратаре, который почему-то арбитр не увидел. В итоге мяч попал в стойку, и защитники еле выбили его на угловой. Лишь в самой концовке начал создавать. Серия навесов, попыток пробить головой, в итоге Марушич пробил. Де Хеа лишь задел, не отбил.

Оказалось, что на этом драма лишь начинается. Проведель дважды приходил в штрафную площадку соперника. Удар издали Марушича - Де Хеа тащит. Педро с линии штрафной - мяч попадает в стойку, катится за спиной Де Хеа, но не попадает в него и укатывается прочь. Все это - под аккомпанемент постоянных ссор и удалений обоих главных тренеров именно в эти минуты.

"Фиорентина" прерывает серию без побед в лиге на шести матчах, выходит на шестое место, по потерянным очкам опережая пятое и идя на равных с четвертым. На этом четвертом остается "Лацио", но из-за одной победы в пяти последних матчах лиги на всех полях, нуля в четырех домашних, отсутствия серии побед даже из двух с ноября он подпустил соперников.