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Фиалки возвращаются на победную стезю. Лацио - Фиорентина 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Они долго этого ждали

Фиалки возвращаются на победную стезю. Лацио - Фиорентина 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" переиграла "Лацио" в 22-м туре чемпионата Италии.

Это первая победа "фиалок" с 12 декабря 2024 года. Безвыигрышная серия подопечных Раффаэле Палладино составляла 7 игр.

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Серия А. 22-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фиорентина" 1:2

Голы: Марушич 90+2 - Адли 11, Бельтран 17

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