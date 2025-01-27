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Фиалки возвращаются на победную стезю. Лацио - Фиорентина 1:2. Видео голов и обзор матча
Они долго этого ждали
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" переиграла "Лацио" в 22-м туре чемпионата Италии.
Это первая победа "фиалок" с 12 декабря 2024 года. Безвыигрышная серия подопечных Раффаэле Палладино составляла 7 игр.
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Серия А. 22-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Фиорентина" 1:2
Голы: Марушич 90+2 - Адли 11, Бельтран 17
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