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Капитан Ювентуса согласился расторгнуть контракт с клубом, чтобы вернуться на родину

Италия

Стороны долгое время работали над этим планом

Капитан Ювентуса согласился расторгнуть контракт с клубом, чтобы вернуться на родину

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший капитан туринского "Ювентуса" согласился расторгнуть контракт с клубом ради возвращения на родину.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "старой синьоры" сегодня расторгло контракт с 33-летним Данило по обоюдному согласию. В ближайшее время "Фламенго" официально объявит о его переходе в команду на правах свободного агента.

Также отмечается, что бразильский защитник не получит от "Ювентуса" компенсацию за расторжение контракта, поскольку он отказался от своей зарплаты за последние полгода.

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В первой половине сезона Данило провел 16 игр в составе "Ювентуса", отметившись одним ассистом. Он выступал за этот клуб в период с 2019 по 2024 год.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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