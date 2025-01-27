Капитан Ювентуса согласился расторгнуть контракт с клубом, чтобы вернуться на родину

Бывший капитан туринского "Ювентуса" согласился расторгнуть контракт с клубом ради возвращения на родину.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "старой синьоры" сегодня расторгло контракт с 33-летним Данило по обоюдному согласию. В ближайшее время "Фламенго" официально объявит о его переходе в команду на правах свободного агента.

Также отмечается, что бразильский защитник не получит от "Ювентуса" компенсацию за расторжение контракта, поскольку он отказался от своей зарплаты за последние полгода.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В первой половине сезона Данило провел 16 игр в составе "Ювентуса", отметившись одним ассистом. Он выступал за этот клуб в период с 2019 по 2024 год.