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Милан заинтересовался перспективным нападающим Брентфорда перспективным нападающим
Интерес к игроку также проявил Наполи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Милан" заинтересовался перспективным нападающим лондонского "Брентфорда".
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "россонери" рассматривает вариант с подписанием 23-летнего Кевина Шаде, который может играть в центре атаки и на обоих флангах. Однако этот переход выглядит более вероятным летом, чем в январе.
Также отмечается, что Шаде остается главной целью в трансферном списке "Боруссии Дортмунд" в январе, если Карим Адейеми в конце концов покинет клуб.
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В текущем сезоне Кевин Шаде провел 28 игр во всех турнирах, отметившись 7 голами и 3 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
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