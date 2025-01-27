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Милан заинтересовался перспективным нападающим Брентфорда перспективным нападающим

Италия

Интерес к игроку также проявил Наполи

Милан заинтересовался перспективным нападающим Брентфорда перспективным нападающим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский "Милан" заинтересовался перспективным нападающим лондонского "Брентфорда".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "россонери" рассматривает вариант с подписанием 23-летнего Кевина Шаде, который может играть в центре атаки и на обоих флангах. Однако этот переход выглядит более вероятным летом, чем в январе.

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Также отмечается, что Шаде остается главной целью в трансферном списке "Боруссии Дортмунд" в январе, если Карим Адейеми в конце концов покинет клуб.

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В текущем сезоне Кевин Шаде провел 28 игр во всех турнирах, отметившись 7 голами и 3 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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Брентфорд (Лондон) Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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