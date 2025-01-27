Аутсайдер Серии А приближается к подписанию центрбека Интера

Аутсайдер Серии А близок к тому, чтобы подписать центрального защитника миланского "Интера".

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний Томас Паласиос присоединится к "Монце" на правах аренды до конца сезона. Известно, что "брианцоли" не будут иметь опции выкупа аргентинского игрока, а также они будут платить ему зарплату в полном объеме

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Отмечается, что представители клубов достигли устного соглашения. Официальное объявление состоится вскоре.

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В текущем сезоне Томас Паласио принял участие в трех матчах в составе "нерадзурри", проведя на поле суммарно лишь 26 минут. Прошлым летом он присоединился к "Интеру" за 6,5 миллионов евро из "Индепендьенте Ривадавия".