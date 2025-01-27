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Аталанта предложила Лиону 20 млн евро за их хавбека
Но французский клуб отклонил предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" проявила интерес к полузащитнику "Лиона" Райану Шерки.
По информации Николо Скиры, итальянцы предложили французскому клубу около 20 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Но "Лион" отказался от такого предложения.
Райан в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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