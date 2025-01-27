Аталанта предложила Лиону 20 млн евро за их хавбека

"Аталанта" проявила интерес к полузащитнику "Лиона" Райану Шерки.

По информации Николо Скиры, итальянцы предложили французскому клубу около 20 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Но "Лион" отказался от такого предложения.

Райан в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.