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Аталанта предложила Лиону 20 млн евро за их хавбека

Италия

Но французский клуб отклонил предложение

Аталанта предложила Лиону 20 млн евро за их хавбека

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" проявила интерес к полузащитнику "Лиона" Райану Шерки.

По информации Николо Скиры, итальянцы предложили французскому клубу около 20 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Но "Лион" отказался от такого предложения.

Райан в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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