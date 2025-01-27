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Ювентус связался с бывшим тренером Барселоны. Мотта под угрозой увольнения?

Италия

Руководство клуба связалось с Хави

Ювентус связался с бывшим тренером Барселоны. Мотта под угрозой увольнения?

twitter/FabrizioRomano

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Бывший тренер "Барселоны" Хави Эрнандес, несмотря на заявления о желании отдохнуть от футбола, продолжает привлекать внимание европейских грандов.

По данным издания L'Equipe, "Ювентус" недавно связался с Хави, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество. Туринский клуб хотя и не планирует увольнять нынешнего наставника - Тьяго Мотту, однако активно ищет потенциальных кандидатов на пост главного тренера.

Напомним, что Хави провел чуть больше 2,5 лет во главе "Барселоны", где выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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