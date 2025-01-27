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Уокер объяснил, почему он решил присоединиться к Милану
Игрок высказал свое мнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый правый защитник "Милана" Кайл Уокер объяснил, почему он решил присоединиться к клубу Серии А.
"Конечно, я говорил со Златаном Ибрагимовичем, он объяснил мне много разных вещей, рассказал о больших целях, которых мы пытаемся достичь.
Мы говорили о Суперкубке, который был хорошим началом. Он не идеален с точки зрения лиги, но в Лиге чемпионов все еще есть шанс. Победа в ЛЧ была бы мечтой: я почувствовал это в великолепном финале с "Сити", - сказал футболист.
Кайл перешел к итальянскому гранду на правах аренды, но в договоре прописана опция выкупа игрока, которая не является обязательной.
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