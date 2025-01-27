Уокер объяснил, почему он решил присоединиться к Милану

Новый правый защитник "Милана" Кайл Уокер объяснил, почему он решил присоединиться к клубу Серии А.

"Конечно, я говорил со Златаном Ибрагимовичем, он объяснил мне много разных вещей, рассказал о больших целях, которых мы пытаемся достичь.

Мы говорили о Суперкубке, который был хорошим началом. Он не идеален с точки зрения лиги, но в Лиге чемпионов все еще есть шанс. Победа в ЛЧ была бы мечтой: я почувствовал это в великолепном финале с "Сити", - сказал футболист.