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Ювентус арендует центрбека Челси - Романо
Ждем официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" договорился с "Челси" об аренде центрального защитника Ренато Вейги. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Руководство туринского клуба заплатят за аренду без права выкупа защитника 5 миллионов евро.
Официальное объявление о трансфере ожидается уже в ближайшее время, поскольку Вейга проходит медицинское обследование.
Ренато в текущем сезоне сыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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