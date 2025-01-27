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Ювентус арендует центрбека Челси - Романо

Италия

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Ювентус арендует центрбека Челси - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" договорился с "Челси" об аренде центрального защитника Ренато Вейги. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Руководство туринского клуба заплатят за аренду без права выкупа защитника 5 миллионов евро.

Официальное объявление о трансфере ожидается уже в ближайшее время, поскольку Вейга проходит медицинское обследование.

Ренато в текущем сезоне сыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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