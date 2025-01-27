Серия А. Ничья в региональном дерби и дерби команд из зоны вылета

Серия А. 22-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Дзербин 28 - Чачуа 76

В последнее время "Венеция" собранна, неуступчива. Включая сегодняшний матч, не проиграла в шести из последних восьми, уступив лишь лидерам лиги "Наполи" и "Интеру" с результатами 0:1. Но ничьих за это время пять, а победа - лишь одна. Потому подопечные Эусебио Ди Франческо и остаются довольно глубоко на 19-ом месте.

"Верона" вообще не любит играть вничью. До 18-го тура таких у нее в сезоне вообще не было. Но с тех пор - две. По обе стороны от двух поражений подряд, так что прогресс. Сегодня была прервана серия из этих двух поражений, а эта ничья в гостях у прямого конкурента позволила выйти из зоны вылета.

Это региональное дерби начиналось остро и равно. Гость Сердар заставил вратаря хозяев Станковича отбивать ногой в ближнем углу. А забил хозяин поля, январский новичок Дзербин в своем первом "старте" за новый клуб. Он прорвался справа, выложил Похьянпало, удар того отбили, но сам Дзербин добил.

"Верона" села возле ворот соперника. Выиграв отрезок с 30-ой по 85-ую минуту по ударам со счетом 16:2, по владению мячом - 60:40. Но создавала мало. Ее блокировали защитники перед самыми воротами. Удар головой Гиларди пошел чуть мимо. Станкович отбивал удары. Но как раз Дзербин вновь прорвался. Там уже вратарь Монтипо перехватил.

И все же "Эллас" своего добился. Москера прорвался справа, отдал Сарру, того заблокировали, но Чачуа добил с острого угла. Похоже на гол "Венеции", только здесь добивал не тот, кто прорвался по флангу. А в самой концовке ничью для гостей удержал Монтипо, потащив удар Бузио.

Команды на 16-18 местах, в том числе и "Верона", набрали 20 очков. "Венеция" на 19-ом с 16-ю.