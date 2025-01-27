Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монца заинтересована в трансфере форварда Милана
Йович пока не определился, хочет ли присоединиться к Монце
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее сербского форварда Луки Йовича в "Милане" остается неопределенным. Итальянский клуб начал искать варианты для трансфера своего футболиста.
Как пишет Football Italia, одним из потенциальных претендентов на игрока является "Монца". Однако, сам игрок пока что не спешит принимать решение о переходе в команду, ведущую борьбу за выживание в Серии А.
Лука в текущем сезоне за "Милан" провел 5 матчей - 101 минута.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Минай определился с главным кандидатом на пост главного тренера
- Журналист: Металлист продал 18-летнего хавбека в Болонью
- "Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова
- Серия А. Удинезе - Рома 1:2. Пенальти Довбика завершает ужасные серии
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000