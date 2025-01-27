Монца заинтересована в трансфере форварда Милана

Будущее сербского форварда Луки Йовича в "Милане" остается неопределенным. Итальянский клуб начал искать варианты для трансфера своего футболиста.

Как пишет Football Italia, одним из потенциальных претендентов на игрока является "Монца". Однако, сам игрок пока что не спешит принимать решение о переходе в команду, ведущую борьбу за выживание в Серии А.

Лука в текущем сезоне за "Милан" провел 5 матчей - 101 минута.