  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Монца заинтересована в трансфере форварда Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монца заинтересована в трансфере форварда Милана

Италия

Йович пока не определился, хочет ли присоединиться к Монце

Монца заинтересована в трансфере форварда Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее сербского форварда Луки Йовича в "Милане" остается неопределенным. Итальянский клуб начал искать варианты для трансфера своего футболиста.

Как пишет Football Italia, одним из потенциальных претендентов на игрока является "Монца". Однако, сам игрок пока что не спешит принимать решение о переходе в команду, ведущую борьбу за выживание в Серии А.

Лука в текущем сезоне за "Милан" провел 5 матчей - 101 минута.

Читайте такжеШахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
По теме
yellow-arrow
Серия А. Команды из зоны вылета набрали минимум очков, Дженоа - максимум
yellow-arrow
Металлист официально попрощался с хавбеком, который переходит в Болонью
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед снова обратился к Лечче по поводу трансфера вингера
Милан Лука Йович Монца
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости